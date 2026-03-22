График отключения газа на неделю с 23 по 29 марта в Житомирской области обязателен для выполнения, поэтому жителям следует планировать пользование газовыми приборами заранее.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 марта в Житомирской области обнародовал Житомирский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины», Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет Овручский городской совет.

Все работы связаны с техническим обслуживанием внутридомовых систем и будут проходить с 09:00 до 17:00.

По сообщению предприятия, план предусматривает отключение в городе Овруч по следующим адресам:

23 марта: ул. Гетмана Выговского, дом. 48; ул. Вишневая, дом. 6-А;

24 марта: ул. Богдана Хмельницкого, дом. 51, 73;

25 марта: ул. Богдана Хмельницкого, дом. 113, 140.

Ранее, с 16 по 20 марта, ремонтные работы уже проводились на улицах Героев Майдана и Гетмана Выговского.

Жителей просят перекрыть краны на газопроводах перед приборами до начала работ. После завершения техобслуживания для возобновления подачи газа обязательно обеспечить доступ работникам предприятия к квартирам. Без присутствия жителей восстановление не будет производиться.

Для дополнительных консультаций действуют телефоны: 104, (04148) 6-36-36 и 067-501-56-16.

Планируя использование газа на следующей неделе, житомиряне должны ориентироваться на обновленный график отключений во избежание неудобств и обеспечить безопасное возобновление подачи газа.

