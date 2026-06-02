Графики отключения света будут продолжаться по многим адресам в Запорожье из-за плановых работ, запланированных на 3 июня, сообщает Politeka.net.
Жителей Запорожья предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые будут действовать 3 июня в связи с проведением технических работ на объектах энергетической инфраструктуры.
Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», с 13:00–17:00 часов будут выключать электричество в Запорожье, однако только в домах, которые находятся по адресам:
- Котляревського: 104, 104-112, 108А, 105
- Курганна: 1-15, 2-22
- Олександривська: 3-15, 4-8
- Панаса Мырного: 2а-6а, 85-93
- Прогресывна: 105а, 17-29, 35-43, 24-28, 24А, 26Б, 45-105
С 09:00–13:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье. Обесточенными будут оставаться отдельные адреса:
- Лисозаводська: 10а, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 4-10, 5, 15-89
С 09:00–17:00 через плановый ремонт электрооборудования будут выключать электричество. Ограничения будут действовать только по следующим адресам:
- Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 208-262
- Арктычна: 19
- Базарна (Анголенка): 14а, 18, 20 (4 пов), 20а, 22
- Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 199-221, 86-110
- Дызельна: 34, 49
- Дмытра Донцова (Гагарина): 2, 4
- Земського ликаря Лукашевыча: 5-11, 13
- Ламана: 15, 3-9, 13, 17, 4, 6, 6а, 8
- Насосна: 24, 35, 37
- Незалежнои Украины: 88, 92
- Нижынська: 81-93, 92-104
- Новоселивська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15
- Перемогы: 66
- Перспективна: 10, 39, 41
- Полтавська: 49а, 49б, 54-78
- Скворцова: 128-162
- Фильтрова: 29-41, 44-58
- Финансова: 116, 126-174, 145-213
- Човнова: 1-11, 2-6
- Шевченка: 241а, 243, 243б, 243в, 245-265
- Соборный: 28, 36, 38, 38а, 156
- Нижынськый: 1-23, 2-24
- Сумижный: 1, 3, 5, 7, 9
- Ориховське шосе: 8
- Пивничне шосе: 24, 26, 28.
