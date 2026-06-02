Графики отключения света в Запорожье на 3 июня будут введены для обеспечения стабильной и безопасной работы электросетей города.

Графики отключения света будут продолжаться по многим адресам в Запорожье из-за плановых работ, запланированных на 3 июня, сообщает Politeka.net.

Жителей Запорожья предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые будут действовать 3 июня в связи с проведением технических работ на объектах энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», с 13:00–17:00 часов будут выключать электричество в Запорожье, однако только в домах, которые находятся по адресам:



Котляревського: 104, 104-112, 108А, 105

Курганна: 1-15, 2-22

Олександривська: 3-15, 4-8

Панаса Мырного: 2а-6а, 85-93

Прогресывна: 105а, 17-29, 35-43, 24-28, 24А, 26Б, 45-105

С 09:00–13:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье. Обесточенными будут оставаться отдельные адреса:

Лисозаводська: 10а, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 4-10, 5, 15-89

С 09:00–17:00 через плановый ремонт электрооборудования будут выключать электричество. Ограничения будут действовать только по следующим адресам:

Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 208-262

Арктычна: 19

Базарна (Анголенка): 14а, 18, 20 (4 пов), 20а, 22

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 199-221, 86-110

Дызельна: 34, 49

Дмытра Донцова (Гагарина): 2, 4

Земського ликаря Лукашевыча: 5-11, 13

Ламана: 15, 3-9, 13, 17, 4, 6, 6а, 8

Насосна: 24, 35, 37

Незалежнои Украины: 88, 92

Нижынська: 81-93, 92-104

Новоселивська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перемогы: 66

Перспективна: 10, 39, 41

Полтавська: 49а, 49б, 54-78

Скворцова: 128-162

Фильтрова: 29-41, 44-58

Финансова: 116, 126-174, 145-213

Човнова: 1-11, 2-6

Шевченка: 241а, 243, 243б, 243в, 245-265

Соборный: 28, 36, 38, 38а, 156

Нижынськый: 1-23, 2-24

Сумижный: 1, 3, 5, 7, 9

Ориховське шосе: 8

Пивничне шосе: 24, 26, 28.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.