Графики отключения света будут продолжаться по многим адресам в Запорожье из-за плановых работ, запланированных на 3 июня, сообщает Politeka.net.

Жителей Запорожья предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые будут действовать 3 июня в связи с проведением технических работ на объектах энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», с 13:00–17:00 часов будут выключать электричество в Запорожье, однако только в домах, которые находятся по адресам:

  • Котляревського: 104, 104-112, 108А, 105
  • Курганна: 1-15, 2-22
  • Олександривська: 3-15, 4-8
  • Панаса Мырного: 2а-6а, 85-93
  • Прогресывна: 105а, 17-29, 35-43, 24-28, 24А, 26Б, 45-105

С 09:00–13:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье. Обесточенными будут оставаться отдельные адреса:

  • Лисозаводська: 10а, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 4-10, 5, 15-89

свет, отключение электроэнергии

С 09:00–17:00 через плановый ремонт электрооборудования будут выключать электричество. Ограничения будут действовать только по следующим адресам:

  • Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 208-262
  • Арктычна: 19
  • Базарна (Анголенка): 14а, 18, 20 (4 пов), 20а, 22
  • Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 199-221, 86-110
  • Дызельна: 34, 49
  • Дмытра Донцова (Гагарина): 2, 4
  • Земського ликаря Лукашевыча: 5-11, 13
  • Ламана: 15, 3-9, 13, 17, 4, 6, 6а, 8
  • Насосна: 24, 35, 37
  • Незалежнои Украины: 88, 92
  • Нижынська: 81-93, 92-104
  • Новоселивська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15
  • Перемогы: 66
  • Перспективна: 10, 39, 41
  • Полтавська: 49а, 49б, 54-78
  • Скворцова: 128-162
  • Фильтрова: 29-41, 44-58
  • Финансова: 116, 126-174, 145-213
  • Човнова: 1-11, 2-6
  • Шевченка: 241а, 243, 243б, 243в, 245-265
  • Соборный: 28, 36, 38, 38а, 156
  • Нижынськый: 1-23, 2-24
  • Сумижный: 1, 3, 5, 7, 9
  • Ориховське шосе: 8
  • Пивничне шосе: 24, 26, 28.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.