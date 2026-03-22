Графік відключення газу на тиждень з 23 по 29 березня в Житомирській області є обов’язковим для виконання, тому мешканцям слід планувати користування газовими приладами заздалегідь.

Графік відключення газу на тиждень з 23 по 29 березня в Житомирській області оприлюднила Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», Politeka.net.

Інформацію про це надає Овруцька міська рада.

Усі роботи пов’язані з технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових систем і відбуватимуться з 09:00 до 17:00.

За повідомленням підприємства, план передбачає відключення у місті Овруч за такими адресами:

23 березня: вул. Гетьмана Виговського, буд. 48; вул. Вишнева, буд. 6-А;

24 березня: вул. Богдана Хмельницького, буд. 51, 73;

25 березня: вул. Богдана Хмельницького, буд. 113, 140.

Раніше, з 16 по 20 березня, ремонтні роботи вже проводились на вулицях Героїв Майдану та Гетьмана Виговського.

Мешканців просять перекрити крани на газопроводах перед приладами до початку робіт. Після завершення техобслуговування для відновлення подачі газу обов’язково забезпечити доступ працівникам підприємства до квартир. Без присутності мешканців відновлення не проводитиметься.

Для додаткових консультацій діють телефони: 104, (04148) 6-36-36 та 067-501-56-16.

Плануючи використання газу наступного тижня, житомиряни мають орієнтуватися на оновлений графік відключень, щоб уникнути незручностей та забезпечити безпечне відновлення подачі газу.

