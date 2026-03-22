График отключения газа на неделю с 23 по 29 марта обнародовал местные филиалы газораспределительных предприятий для проведения ремонтных работ и технического обслуживания систем, передает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляют Черниговский и Ровенский филиал "Газсети".

В Чернигове временно прекратят подачу газа 26 и 27 марта по улице Слободской. Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и не использовать газ до завершения ремонтных работ. Для восстановления подачи необходимо обеспечить беспрепятственный доступ работникам предприятия к внутренним системам домов.

В Новобеловской ОТГ газ не будут подавать 24 марта в селе Кувечичи. Также важно, чтобы специалисты имели доступ ко всем квартирам для безопасного возобновления распределения энергоносителя.

В Ровно 26 марта с 09:30 пройдут ремонтные работы на газопроводе по улице Нила Хасевича. Временно без газоснабжения останутся 108 потребителей. Возобновление подачи произойдет по завершении выполнения всех необходимых процедур.

Работы проводятся для обеспечения бесперебойных и безаварийных поставок газа, а также для предупреждения чрезвычайных ситуаций на сетях. Жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Жителям советуют заранее подготовиться к временному отключению газа, проверить краны и обеспечить доступ специалистам для безопасного выполнения ремонтных работ.

Последние новости Украины:

