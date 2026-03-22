Графік відключення газу на тиждень з 23 по 29 березня оприлюднили місцеві філії газорозподільних підприємств для проведення ремонтних робіт та технічного обслуговування систем, передає Politeka.net.

Інформацію про це надають Чернігівська та Рівненська філія "Газмережі".

У Чернігові тимчасово припинять подачу газу 26 та 27 березня на вулиці Слобідській. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та не користуватися газом до завершення ремонтних робіт. Для відновлення подачі необхідно забезпечити безперешкодний доступ працівникам підприємства до внутрішніх систем будинків.

У Новобілоуській ОТГ газ не подаватимуть 24 березня у селі Кувечичі. Також важливо, щоб фахівці мали доступ до всіх квартир для безпечного відновлення розподілу енергоносія.

У Рівному 26 березня з 09:30 відбудуться ремонтні роботи на газопроводі по вулиці Ніла Хасевича. Тимчасово без газопостачання залишаться 108 споживачів. Відновлення подачі відбудеться після завершення виконання всіх необхідних процедур.

Роботи проводяться для забезпечення безперебійного та безаварійного постачання газу, а також для попередження надзвичайних ситуацій на мережах. Мешканців просять поставитися до тимчасових незручностей з розумінням.

Нагадуємо, що графік відключення газу на тиждень з 23 по 29 березня допоможе споживачам заздалегідь планувати користування приладами та забезпечити доступ фахівців до своїх помешкань.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасового відключення газу, перевірити крани та забезпечити доступ фахівцям для безпечного виконання ремонтних робіт.

Останні новини України:

