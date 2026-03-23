В отдельных населенных пунктах будут временно действовать графики отключения света в Ивано-Франковской области на 24 марта.

Информацию обнародовали несколько местных общин на своих официальных страницах в Facebook.

Специалисты будут проводить техническое обслуживание и модернизацию электросетей, чтобы повысить их надежность и снизить риск аварий в будущем.

В связи с проведением плановых работ 24 марта 2026 года с 09:00 до 20:00 часов будет временно отсутствовать электроснабжение в населенном пункте Джуркив на улицах: Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М. Черемшыны, Мартовыча, Мельнычука, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Ольгы Кобылянськои, Тараса Шевченка, Тракторна, Украинська та Юрия Гагарина.

Также 24 марта с 09:00 до 20:00 в селе Пыщаче временно отсутствует электроснабжение на улицах Довбуша, Козланюка та Украинська.

По информации энергетиков, 24 марта 2026 года с 09:00 до 20:00 в селе Пидгайчыкы временно отключат электроснабжение на улице Чигры.

Кроме того, в селе Залуква электричество выключат 24 марта с 09:00 до 17:00 на улице Калуська в ​​связи с плановыми работами.

В связи с плановыми работами будет отсутствовать электроснабжение 24.03.2026 года с 08:30 по 17:00 в данных нас пунктах пгт. Печенижын (частично) с. Рунгуры, с. Слобода, с. Маркивка, с. Молодятын вул. М. Коцюбынського.

