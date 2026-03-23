У Івано-Франківській області 24 березня заплановані графіки відключення світла у низці населених пунктів через проведення профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Інформацію оприлюднили кілька місцевих громад на своїх офіційних сторінках у Facebook.

Фахівці проводитимуть технічне обслуговування та модернізацію електромереж, щоб підвищити їхню надійність та зменшити ризик аварій у майбутньому. Тому в окремих населених пунктах тимчасово діятимуть графіки відключення світла у Івано-Франківській області на 24 березня.

У зв’язку з проведенням планових робіт 24 березня 2026 року з 09:00 до 20:00 години буде тимчасово відсутнє електропостачання в населеному пункті Джурків на вулицях: Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М. Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська та Юрія Гагаріна.

Також 24 березня з 09:00 до 20:00 години у селі Пищаче тимчасово буде відсутнє електропостачання на вулицях Довбуша, Козланюка та Українська.

За інформацією енергетиків, 24 березня 2026 року з 09:00 до 20:00 години у селі Підгайчики тимчасово відключать електропостачання на вулиці Чігри.

Крім того, у селі Залуква електрику вимкнуть 24 березня з 09:00 до 17:00 години на вулиці Калуська у зв’язку з плановими роботами.

У зв'язку з плановими роботами буде відсутнє електропостачання 24.03.2026 року з 08:30 по 17:00 години в даних нас пунктах смт. Печеніжин (частково) с. Рунгури, с. Слобода, с. Марківка, с. Молодятин вул. М. Коцюбинського.

