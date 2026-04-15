Подорожание проезда в Запорожской области по пригородным направлениям составляет от 10 до 20 гривен за одну поездку, сообщает Politeka.

По словам перевозчиков, подорожание проезда в Запорожской области является вынужденным шагом, поскольку затраты на содержание транспортных средств и закупку горючего выросли катастрофически.

Глава областной военной администрации Иван Федоров отметил, что власти не могут заставлять бизнес работать в убыток, когда рыночная цена топлива поднялась на 30%.

Однако ОВА будет пытаться общаться с перевозчиками, чтобы не допустить необоснованных злоупотреблений.

В частности, подорожание проезда в Запорожской области остро ощутили жители Кушугума и Балабиного. Поездка из Кушугума в областной центр теперь стоит 40 гривен в одну сторону, хотя еще неделю назад тариф составлял 27 гривен.

Пассажиры отмечают, что тратить 80 гривен каждый день только на дорогу для работы при небольших зарплатах - это очень затратно.

В то же время люди относятся к ситуации с пониманием, ведь водители ежедневно рискуют жизнью, работая под постоянными обстрелами и угрозой атак дронов.

Аналогичное поднятие тарифов произошло и на маршруте Запорожья – Днепровка, где цена билета выросла примерно на 20 гривен. Если раньше пассажиры платили 60 гривен за рейс, то теперь стоимость поездки в обе стороны достигает 160 гривен.

Водители объясняют, что тарифы не пересматривались годами, в то время как цены на моторные масла, фильтры и другие запчасти, привязанные к курсу доллара, выросли почти вдвое.

Обслуживание одного автобуса, ранее стоившее 2300 гривен, теперь обходится более 2500 гривен. Не менее важным фактором является и повышение цен на топливо.

