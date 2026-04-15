Подорожчання проїзду у Запорізькій області на приміських напрямках становить від 10 до 20 гривень за одну поїздку, повідомляє Politeka.

За словами перевізників, подорожчання проїзду в Запорізькій області є вимушеним кроком, оскільки витрати на утримання транспортних засобів та закупівлю пального зросли катастрофічно.

Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що влада не може змушувати бізнес працювати у збиток, коли ринкова ціна палива піднялася на 30%.

Проте ОВА намагатиметься комунікувати з перевізниками, аби не допустити необґрунтованих зловживань.

Зокрема, подорожчання проїзду у Запорізькій області гостро відчули жителі Кушугума та Балабиного. Поїздка з Кушугума до обласного центру тепер коштує 40 гривень в один бік, хоча ще тиждень тому тариф складав 27 гривень.

Пасажири зазначають, що витрачати 80 гривень щодня лише на дорогу до роботи при невеликих зарплатах - це дуже накладно.

Водночас, люди ставляться до ситуації з розумінням, адже водії щодня ризикують життям, працюючи під постійними обстрілами та загрозою атак дронів.

Аналогічне підняття тарифів відбулося і на маршруті Запоріжжя - Дніпровка, де ціна квитка зросла приблизно на 20 гривень. Якщо раніше пасажири сплачували 60 гривень за рейс, то тепер вартість поїздки в обидва боки сягає 160 гривень.

Водії пояснюють, що тарифи не переглядалися роками, тоді як ціни на моторні мастила, фільтри та інші запчастини, прив’язані до курсу долара, зросли майже вдвічі.

Обслуговування одного автобуса, яке раніше коштувало 2300 гривень, тепер обходиться понад 2500 гривень. Не мегш важливим фактором є й підвищення цін на пальне.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: куди звертатися по гуманітарну допомогу.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону Запоріжжі: коли жителі залишаться без тепла.