В случае кратковременного похолодания сроки завершения отопительного сезона могут быть перенесены в Запорожье.

Запорожье постепенно близится к завершению отопительного сезона вместе с приходом весеннего тепла в 2026 году, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Вопрос экономии энергоресурсов и уменьшение расходов на коммунальные услуги становится все более актуальным, поэтому жители ожидают решения об отключении теплоснабжения.

По предварительным оценкам процесс может начаться в последние дни марта. Местные власти, опираясь на прогнозы синоптиков, сообщают, что ориентировочные сроки приходятся на период с 25 по 31 марта. Согласно нормам, отопление могут отключиться при условии, что среднесуточная температура воздуха будет превышать +8°C в течение трех суток подряд.

Текущие погодные условия этому способствуют:

днем температура будет подниматься до +12…+16°C,

в ночное время будет держаться на уровне +5…+8°C, что отвечает необходимым критериям для завершения сезона.

В то же время, в случае кратковременного похолодания сроки могут быть перенесены на начало апреля. В то же время для учебных заведений возможны медицинские исключения. В случае резкого похолодания в апреле общины могут принять решение о продлении подачи тепла с целью обеспечения надлежащих условий для детей и пациентов.

Между тем, вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что завершение отопительного сезона не привязано к конкретной дате. По его словам, ключевым фактором являются фактические температурные показатели.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями, ведь окончательное решение будет зависеть от стабильности погодных условий. Коммунальные службы готовятся к переходу на весенний режим работы, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование системы.

Источник: 24.zp.ua

