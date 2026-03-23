У разі короткочасного похолодання строки завершення опалювального сезону у Запоріжжі можуть бути перенесені.

Запоріжжя поступово наближається до завершення опалювального сезону разом із приходом весняного тепла у 2026 році, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Питання економії енергоресурсів і зменшення витрат на комунальні послуги стає дедалі актуальнішим, тому мешканці очікують на рішення щодо відключення теплопостачання.

За попередніми оцінками, процес може розпочатися в останні дні березня. Місцева влада, спираючись на прогнози синоптиків, повідомляє, що орієнтовні терміни припадають на період з 25 по 31 березня. Відповідно до норм, опалення можуть вимкнути за умови, якщо середньодобова температура повітря перевищуватиме +8°C протягом трьох діб поспіль.

Поточні погодні умови цьому сприяють:

вдень температура підніматиметься до +12…+16°C,

у нічний час триматиметься на рівні +5…+8°C, що відповідає необхідним критеріям для завершення сезону.

Водночас у разі короткочасного похолодання строки можуть бути перенесені на початок квітня. Водночас для закладів освіти та медицини можливі винятки. У разі різкого похолодання у квітні громади можуть ухвалити рішення про продовження подачі тепла, щоб забезпечити належні умови для дітей і пацієнтів.

Тим часом, віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що завершення опалювального сезону не прив’язане до конкретної дати. За його словами, ключовим фактором є фактичні температурні показники.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями, адже остаточне рішення залежатиме від стабільності погодних умов. Комунальні служби вже готуються до переходу на весняний режим роботи, щоб забезпечити безперебійне функціонування системи.

Джерело: 24.zp.ua

