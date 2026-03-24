Завершение отопительного сезона в Одесской области на 2026 год скоро наступит.

В Белгороде-Днестровском в Одесской области отопительный сезон 2026 завершится уже на следующей неделе — с 25 марта в квартирах жителей постепенно станет прохладнее.

Такое решение было принято 19 марта на заседании исполнительного комитета Белгород-Днестровского городского совета, о чем сообщили на официальном сайте.

Согласно принятому решению, подачу тепла прекратят для жилых домов, бюджетных учреждений и других потребителей. Это означает, что с намеченной даты система теплоснабжения города перейдет на завершающий этап отопительного сезона.

Напомним, что согласно правительственному постановлению №1267, отопительный сезон в Украине официально проходит с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Впрочем, это не значит, что подачу тепла обязательно будут хранить до этой даты.

Несмотря на определенный ориентир, органы местного самоуправления вправе самостоятельно корректировать сроки завершения сезона. В частности, отопление может быть отключено ранее, если среднесуточная температура воздуха превышает +8°C и удерживается на этом уровне в течение трех дней подряд.

В то же время для учебных заведений возможны медицинские исключения. В случае резкого похолодания в апреле местные власти могут продлить отопительный период, чтобы обеспечить надлежащие условия для детей и пациентов.

С началом апреля теплогенерирующие предприятия постепенно переходят в летний режим работы. В домах, оборудованных счетчиками, начисления за отопление в этот период обычно минимальны или вообще отсутствуют — уплачиваются только фактически использованные остаточные объемы тепла.

