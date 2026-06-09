Прогноз погоды на неделю с 10 по 17 июня в Одессе отмечает преобладание облачных дней с краткими прояснениями и эпизодическими дождями.

Прогноз погоды на неделю с 10 по 17 июня в Одессе показывает нестабильные условия с чередованием тепла, облачности и периодических осадков во второй половине периода, сообщает Politeka.

10 июня стартует относительно теплой погоды: днем ​​воздух прогреется до +26°C, однако уже после обеда растет вероятность мелкого дождя. Утро будет яснее, а к вечеру небо постепенно затянет облаками.

11 июня прогноз более стабилен. В течение суток без осадков, температура будет колебаться в пределах +18…+26°C, а ветер будет оставаться умеренным. Это один из самых спокойных дней недели.

12 июня снова ожидается изменение условий. В первой половине дня будет яснее небо, но после обеда облачность усилится. К вечеру возможны локальные осадки, хотя без существенных дождевых явлений.

13 июня принесет самую сложную синоптическую ситуацию. В течение суток сохранится облачная облачность, а ночью возможен сильный дождь с грозовыми проявлениями. Днем осадки останутся, местами усиливаясь.

14 июня погода постепенно стабилизируется. Утром будет солнечно, днем ​​ожидается кратковременный дождь, вечером облачность начнет рассеиваться. Температурный фон останется комфортным – до +24°C.

15 июня снова отличится неустойчивостью. После относительно ясного утра небо затянется, а осадки вернутся в дневные и вечерние часы. Ветер усилится до умеренного уровня.

16 июня облачность сохранится весь день. Дожди будут преимущественно слабыми, но продолжительными во второй половине суток. Температура останется в пределах +19…+22°C.

17 июня завершит неделю подобным сценарием: облака будут удерживаться с утра до вечера, а мелкие осадки будут идти периодами. Погодные условия останутся неустойчивыми, умеренным ветром и комфортным теплом.

В итоге Прогноз погоды на неделю с 10 по 17 июня в Одессе указывает на преобладание облачных дней с краткими прояснениями и эпизодическими дождями, особенно во второй половине периода.

Источник: sinoptik

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