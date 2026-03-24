Завершення опалювального сезону в Одеській області на 2026 рік скоро настане.

Терміни завершення опалювального сезону в 2026 році визначило одне з міст в Одеській області, про що повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

У Білгороді-Дністровському в Одеській області опалювальний сезон 2026 року завершиться вже наступного тижня — з 25 березня у квартирах мешканців поступово стане прохолодніше.

Таке рішення було ухвалене 19 березня під час засідання виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради, про що повідомили на офіційному сайті.

Відповідно до прийнятого рішення, подачу тепла припинять для житлових будинків, бюджетних установ та інших споживачів. Це означає, що з визначеної дати система теплопостачання міста перейде на завершальний етап опалювального сезону.

Нагадаємо, що згідно з урядовою постановою №1267, опалювальний сезон в Україні офіційно триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Втім, це не означає, що подачу тепла обов’язково зберігатимуть до цієї дати.

Незважаючи на визначений орієнтир, органи місцевого самоврядування мають право самостійно коригувати строки завершення сезону. Зокрема, опалення можуть відключити раніше, якщо середньодобова температура повітря перевищує +8°C і утримується на цьому рівні протягом трьох днів поспіль.

Водночас для закладів освіти та медицини можливі винятки. У разі різкого похолодання у квітні місцева влада може продовжити опалювальний період, щоб забезпечити належні умови для дітей і пацієнтів.

Із початком квітня теплогенеруючі підприємства поступово переходять на літній режим роботи. У будинках, обладнаних лічильниками, нарахування за опалення в цей період зазвичай є мінімальними або взагалі відсутніми — сплачуються лише фактично використані залишкові обсяги тепла.

Джерело: teplodar.biz.ua

