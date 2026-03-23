Прогноз погоды с 24 марта по 2 апреля в Харькове обещает горожанам отсутствие сильных заморозков, сообщает Politeka.

Подробные погодные условия с 24 марта по 2 апреля в Харькове предоставили метеорологи с платформы sinoptik.ua.

Во вторник, 24 марта, в городе облачная атмосфера будет держаться до самого вечера. Температура воздуха днем ​​поднимется до +9 градусов, однако всю вторую половину дня пройдет мелкий дождь.

Среда, 25 марта, принесет облегчение: к вечеру облаков не будет. Воздух прогреется до приятных +12 градусов, а осадки полностью прекратятся.

26 марта город порадует ясным небом. Облака, покрывавшие город утром, днем ​​исчезнут. Столбики термометров покажут максимум этого периода – до +14 градусов в дневные часы при умеренном ветре 2-2.3 м/с.

С пятницы по воскресенье прогноз погоды с 24 марта по 2 апреля в Харькове указывает на возвращение сплошной облачности. Температурный режим остается стабильным.

Днем воздух будет прогреваться до +13...+14 градусов, а ночью будет держаться на отметке +6...+7. Несмотря на пасмурное небо, существенных осадков не предвидится.

Начало новой недели, 30 и 31 марта, также будет облачным. Температура воздуха немного снизится до +11...+12 градусов днем.

Влажность воздуха в утренние часы составит 100%, что может создавать чувство сырости, хотя дождь синоптики не прогнозируют.

Заканчивается этот период 1 и 2 апреля аналогичной хмурой атмосферой. Температура днем ​​будет около +11 градусов, а вечером будет опускаться до +7...+9. Ветер несколько усилится, достигая скорости 4,7 м/с в дневное время.

