Прогноз погоди з 24 березня по 2 квітня у Харкові обіцяє містянам відсутність сильних заморозків, повідомляє Politeka.

Детальний погоди з 24 березня по 2 квітня у Харкові надали метеорологи з платформи sinoptik.ua.

У вівторок, 24 березня, у місті хмарна атмосфера триматиметься до самого вечора. Температура повітря вдень підніметься до +9 градусів, проте всю другу половину дня йтиме дрібний дощ.

Середа, 25 березня, принесе полегшення: до вечора хмар не буде. Повітря прогріється до приємних +12 градусів, а опади повністю припиняться.

26 березня місто порадує ясним небом. Хмари, що вкривали місто вранці, вдень зникнуть. Стовпчики термометрів покажуть максимум цього періоду - до +14 градусів у денні години при помірному вітрі 2-2.3 м/с.

З п'ятниці по неділю, прогноз погоди з 24 березня по 2 квітня у Харкові вказує на повернення суцільної хмарності. Температурний режим залишатиметься стабільним.

Вдень повітря прогріватиметься до +13...+14 градусів, а вночі триматиметься на позначці +6...+7. Попри похмуре небо, суттєвих опадів не передбачається.

Початок нового тижня, 30 та 31 березня, також буде хмарним. Температура повітря трохи знизиться до +11...+12 градусів вдень.

Вологість повітря у ранкові години сягатиме 100%, що може створювати відчуття сирості, хоча дощу синоптики не прогнозують.

Завершуватиметься цей період 1 та 2 квітня аналогічною похмурою атмосферою. Температура вдень становитиме близько +11 градусів, а ввечері опускатиметься до +7...+9. Вітер дещо посилиться, досягаючи швидкості 4.7 м/с у денний час.

Останні новини України:

