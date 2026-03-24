Потеря пенсии для жителей Запорожской области с 1 апреля подчеркивает важность контроля над собственными данными и своевременного обновления информации.

Главное управление Пенсионного фонда Украины сообщает, что потеря пенсии для жителей Запорожской области с 1 апреля может стать реальной, пишет Politeka.net.

Информацию об этом ПФУ обнародовало на своем сайте.

Это произойдет, если не подтвердить отсутствие других выплат, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации.

В настоящее время средства продолжают начисляться, но это решение временное и действует только до 1 апреля 2026 года. Постановление Кабинета Министров Украины №126 от 3 февраля 2026 года предусматривает, что пенсионеры, прошедшие в прошлом году идентификацию, должны сообщить Пенсионному фонду об отсутствии выплат из РФ, чтобы в дальнейшем получать пенсию.

Сделать это можно тремя способами:

Дистанционно через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда в разделе «Дистанционное информирование», отметив пункт «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения российской федерации». Во время видеосвязи – ответить на соответствующий вопрос специалисту во время видеоидентификации; ответ будет зафиксирован в решении об установлении или неустановке личности. В сервисном центре Пенсионного фонда – при подаче заявления на назначение, перерасчет, возобновление или продление пенсии проставить отметку об отсутствии выплат от РФ.

Специалисты отмечают, что своевременное информирование Пенсионного фонда позволяет избежать риска потери ежемесячных выплат. Кроме того, до конца года всем пенсионерам необходимо пройти очередную физическую идентификацию.

Потеря пенсии для жителей Запорожской области с 1 апреля подчеркивает важность контроля над собственными данными и своевременного обновления информации в Пенсионном фонде.

Последние новости Украины:

