Втрата пенсії для мешканців Запорізької області з 1 квітня підкреслює важливість контролю за власними даними та своєчасного оновлення інформації.

Головне управління Пенсійного фонду України повідомляє, що втрата пенсії для мешканців Запорізької області з 1 квітня може стати реальною, пише Politeka.net.

Інформацію про це ПФУ оприлюднило на своєму сайті.

Це відбудеться, якщо не підтвердити відсутність інших виплат, зокрема від органів пенсійного забезпечення російської федерації.

Наразі кошти продовжують нараховуватися, але це рішення тимчасове і діє лише до 1 квітня 2026 року. Постанова Кабінету Міністрів України №126 від 3 лютого 2026 року передбачає, що пенсіонери, які минулого року пройшли ідентифікацію, повинні повідомити Пенсійний фонд про відсутність виплат з РФ, щоб надалі отримувати пенсію.

Зробити це можна трьома способами:

Дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду у розділі «Дистанційне інформування», відмітивши пункт «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення російської федерації». Під час відеозв’язку — відповісти на відповідне запитання фахівцю під час відеоідентифікації; відповідь буде зафіксована в рішенні про встановлення чи невстановлення особи. У сервісному центрі Пенсійного фонду — при поданні заяви на призначення, перерахунок, поновлення або продовження пенсії проставити позначку про відсутність виплат від РФ.

Фахівці наголошують, що своєчасне інформування Пенсійного фонду дозволяє уникнути ризику втрати щомісячних виплат. Крім того, до кінця року всім пенсіонерам необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію.

Втрата пенсії для мешканців Запорізької області з 1 квітня підкреслює важливість контролю за власними даними та своєчасного оновлення інформації у Пенсійному фонді.

