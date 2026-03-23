В Запорожье 24 марта в десятках домов введут графики отключения света из-за проведения плановых профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Соответствующую информацию обнародовали в компании «Запоріжжяобленерго».

Энергетики представили графики отключения света в Запорожье на 24 марта. Они необходимы для выполнения ремонтных работ, которые будут способствовать повышению надежности электроснабжения и помогут предотвратить возможные аварии в будущем.

С 08:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света в Запорожье на следующих улицах:

  • Марии Прымаченко - 3, 3А, 3Б, 5, 5А
  • Вячеслава Зайцева — 10, 14
  • Леонида Жаботынського - 35, 37
  • Соборный пр. - 149, 186

С 08:00 до 18:00 часов будут выключать электричество из-за планового ремонта. Ограничения будут продолжаться по адресам:

  • Авиацийна — 2, 3а, 4–16
  • Аеродромна — 1, 2–22, 15–21
  • Азовська — 1–40
  • Ангарна — 1–13, 2–10, 10а
  • Балка Попивка — 1–107, 109, 111
  • Барыкадна — 1–41, 43–77, 107–163
  • Батарейна — 33, 37–41, 45, 56
  • Ботанична — 1–15, 2–14
  • Броньова — 1–70
  • Будивельна — 1–32
  • Вагонна — 1–85
  • Вапняна — 2–11
  • Васыльєва — 1–71
  • Васыля Вышываного — 1–56
  • Вахтова — 1–25
  • Весела — 1–23
  • Вокзальна — 1–38
  • Воли — 1–31
  • Володымыра Ященка — 1–51
  • Глебова — 2–20
  • Глисерна — 1–28
  • Гнаровскои — 2–14
  • Господарча — 1–46
  • Грушева — 6
  • Дырыжабельна — 2–8
  • Дмытра Мыргородського — 1–93
  • Енергодарська — 1–93
  • Закарпатська — 1–21
  • Знаменська — 1–20
  • Зорепадна — 1–43
  • Индустриальна — 1, 2, 4, 6, 25
  • Камяна — 1–56
  • Каштанова — 1–22
  • Квиткова — 1–25
  • Кыивська — 1–80
  • Княжа — 1–21
  • Кобзарська — 1–28
  • Космична — 3–73
  • Костя Гордиенка — 1–17
  • Культурна — 1–113
  • Лазаретна — 1–34
  • Леонида Каденюка — 1–78
  • Лыварна — 1–36
  • Ликарська — 1–12
  • Литакова — 2–29
  • Литня — 1а–13
  • Механична — 1–66
  • Мыколы Ласточкина — 1–14
  • Мытрополыта Шептыцького — 1–95
  • Мижнародна — 1–37
  • Нагирна — 1–25
  • Новомыколаивська — 2–167
  • Олександра Вышнивського — 20–74
  • Олександра Говорухы — 1
  • Оранжерейна — 1–19
  • Освитянська — 1–69
  • Осыпенка — 1–72
  • Остапа Вересая — 1–42
  • Парашутна — 1–15
  • Планерна — 1–14
  • Поликлинична — 2–21
  • Польова — 1–42
  • Прыватна — 1–75
  • Продольна — 1–62
  • Промыслова — 1–26
  • Реконструктывна — 1–37
  • Репина — 1–14
  • Рясна — 2–31
  • Садова — 1–156
  • Саксаганського — 1–41
  • Самарськои паланкы — 1–17
  • Саперна — 1–44
  • Святоволодымыривська — 1–119
  • Серікова Сергія — 3–27
  • Симейна — 1–40
  • Синна — 1–16
  • Снайперська — 1–44
  • Степова — 1–118
  • Столярна — 1–82
  • Танкистив — 1–20
  • Тополина — 1–43
  • Украинськои диаспоры — 1–3
  • Уманська — 19, 21
  • Федьковыча — 3
  • Фізкультурна — 2–26
  • Шенвизька — 1–15
  • Юрия Баранника — 14/2–39
  • Ялынкова — 1–13
  • Ясельна — 1–5
  • Орихова Бухта — 1–22
  • Соборный пр. — 8б, 13, 15, 17, 20, 22
  • Водонапирный пров. — 2–18
  • Мелитопольськый пров. — 1–11
  • Оздоровчый пров. — 1–5
  • Тупыковый пров. — 1–6, 22
  • Хлибосольный пров. — 1–8.

