В Запорожье 24 марта в десятках домов введут графики отключения света из-за проведения плановых профилактических работ, сообщает Politeka.net.
Соответствующую информацию обнародовали в компании «Запоріжжяобленерго».
Энергетики представили графики отключения света в Запорожье на 24 марта. Они необходимы для выполнения ремонтных работ, которые будут способствовать повышению надежности электроснабжения и помогут предотвратить возможные аварии в будущем.
С 08:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света в Запорожье на следующих улицах:
- Марии Прымаченко - 3, 3А, 3Б, 5, 5А
- Вячеслава Зайцева — 10, 14
- Леонида Жаботынського - 35, 37
- Соборный пр. - 149, 186
С 08:00 до 18:00 часов будут выключать электричество из-за планового ремонта. Ограничения будут продолжаться по адресам:
- Авиацийна — 2, 3а, 4–16
- Аеродромна — 1, 2–22, 15–21
- Азовська — 1–40
- Ангарна — 1–13, 2–10, 10а
- Балка Попивка — 1–107, 109, 111
- Барыкадна — 1–41, 43–77, 107–163
- Батарейна — 33, 37–41, 45, 56
- Ботанична — 1–15, 2–14
- Броньова — 1–70
- Будивельна — 1–32
- Вагонна — 1–85
- Вапняна — 2–11
- Васыльєва — 1–71
- Васыля Вышываного — 1–56
- Вахтова — 1–25
- Весела — 1–23
- Вокзальна — 1–38
- Воли — 1–31
- Володымыра Ященка — 1–51
- Глебова — 2–20
- Глисерна — 1–28
- Гнаровскои — 2–14
- Господарча — 1–46
- Грушева — 6
- Дырыжабельна — 2–8
- Дмытра Мыргородського — 1–93
- Енергодарська — 1–93
- Закарпатська — 1–21
- Знаменська — 1–20
- Зорепадна — 1–43
- Индустриальна — 1, 2, 4, 6, 25
- Камяна — 1–56
- Каштанова — 1–22
- Квиткова — 1–25
- Кыивська — 1–80
- Княжа — 1–21
- Кобзарська — 1–28
- Космична — 3–73
- Костя Гордиенка — 1–17
- Культурна — 1–113
- Лазаретна — 1–34
- Леонида Каденюка — 1–78
- Лыварна — 1–36
- Ликарська — 1–12
- Литакова — 2–29
- Литня — 1а–13
- Механична — 1–66
- Мыколы Ласточкина — 1–14
- Мытрополыта Шептыцького — 1–95
- Мижнародна — 1–37
- Нагирна — 1–25
- Новомыколаивська — 2–167
- Олександра Вышнивського — 20–74
- Олександра Говорухы — 1
- Оранжерейна — 1–19
- Освитянська — 1–69
- Осыпенка — 1–72
- Остапа Вересая — 1–42
- Парашутна — 1–15
- Планерна — 1–14
- Поликлинична — 2–21
- Польова — 1–42
- Прыватна — 1–75
- Продольна — 1–62
- Промыслова — 1–26
- Реконструктывна — 1–37
- Репина — 1–14
- Рясна — 2–31
- Садова — 1–156
- Саксаганського — 1–41
- Самарськои паланкы — 1–17
- Саперна — 1–44
- Святоволодымыривська — 1–119
- Серікова Сергія — 3–27
- Симейна — 1–40
- Синна — 1–16
- Снайперська — 1–44
- Степова — 1–118
- Столярна — 1–82
- Танкистив — 1–20
- Тополина — 1–43
- Украинськои диаспоры — 1–3
- Уманська — 19, 21
- Федьковыча — 3
- Фізкультурна — 2–26
- Шенвизька — 1–15
- Юрия Баранника — 14/2–39
- Ялынкова — 1–13
- Ясельна — 1–5
- Орихова Бухта — 1–22
- Соборный пр. — 8б, 13, 15, 17, 20, 22
- Водонапирный пров. — 2–18
- Мелитопольськый пров. — 1–11
- Оздоровчый пров. — 1–5
- Тупыковый пров. — 1–6, 22
- Хлибосольный пров. — 1–8.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: как изменили цены.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто из украинцев может ее получить.
Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона в Запорожье: что известно об отключении батарей.