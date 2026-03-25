Главное управление Пенсионного фонда Украины предупреждает, что потеря пенсии для жителей Донецкой области с 1 апреля возможна, если до этой даты не подтвердить отсутствие получения выплат от органов пенсионного обеспечения российской федерации, пишет Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет Главное управление Пенсионного фонда Украины на своем сайте.

Ежемесячные пенсии продолжают начисляться, но это решение временное и действует только до 1 апреля 2026 года. Постановление Кабинета Министров №126 от 3 февраля 2026 года обязывает пенсионеров, прошедших в 2025 году идентификацию, сообщить Пенсионному фонду о невыплатах от РФ, чтобы продолжить получение средств.

Для подтверждения можно воспользоваться несколькими способами:

Дистанционно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда, в разделе «Дистанционное информирование», отметив строку «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения российской федерации». Во время видеосвязи ответить на вопросы специалиста Пенсионного фонда о наличии или отсутствии выплат; ответ зафиксируют в решении об установлении или неустановке лица. В сервисном центре Пенсионного фонда – при подаче заявления на назначение, перерасчет, возобновление или продление пенсии проставить отметку об отсутствии выплат от РФ.

Специалисты отмечают, что своевременное сообщение поможет избежать риска потери пенсии для жителей Донецкой области с 1 апреля. До конца года необходимо пройти очередную физическую идентификацию, чтобы обеспечить бесперебойную выплату пенсий.

