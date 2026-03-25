Головне управління Пенсійного фонду України попереджає, що втрата пенсії для мешканців Донецької області з 1 квітня можлива, якщо до цієї дати не підтвердити відсутність отримання виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації, пише Politeka.net.

Інформацію про це надає Головне управління Пенсійного фонду України на своєму сайті.

Наразі щомісячні пенсії продовжують нараховуватися, але це рішення тимчасове і діє лише до 1 квітня 2026 року. Постанова Кабінету Міністрів №126 від 3 лютого 2026 року зобов’язує пенсіонерів, які у 2025 році пройшли ідентифікацію, повідомити Пенсійний фонд про невиплати від РФ, щоб продовжити отримання коштів.

Для підтвердження можна скористатися кількома способами:

Дистанційно — через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду, у розділі «Дистанційне інформування», відмітивши рядок «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення російської федерації». Під час відеозв’язку — відповісти на питання фахівця Пенсійного фонду про наявність або відсутність виплат; відповідь зафіксують у рішенні про встановлення або невстановлення особи. У сервісному центрі Пенсійного фонду — при поданні заяви на призначення, перерахунок, поновлення або продовження пенсії проставити позначку про відсутність виплат від РФ.

Фахівці наголошують, що своєчасне повідомлення допоможе уникнути ризику втрати пенсії для мешканців Донецької області з 1 квітня. До кінця року також необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію, щоб забезпечити безперебійну виплату пенсій.

