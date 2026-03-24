Графіки відключення світла у Запоріжжі вводяться через планові та профілактичні роботи, що будуть проводити в межах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у «Запоріжжяобленерго».

З'явилися графіки відключення світла у Запоріжжі на 25 березня. Вони необхідні для виконання ремонтних робіт, що сприятимуть підвищенню надійності електропостачання та допоможуть запобігти можливим аваріям у майбутньому.

З 09:00 до 16:00 години вводять додаткові вимкнення електрики, проте вони охоплять лише провулок Ювілейний — 23б.

Крім цього, світло зникне через плановий ремонт електрообладнання з 09:00 до 17:00 години. Знеструмлення стосуються наступних вулиць та провулків:

  • Архітектурна — 70, 72
  • Брюлова — 5, 5 (п.1-5)
  • Віктора Духовченка — 42-64, 67-89
  • Героїв 55 Бригади — 33-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 76/2, 78-82, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90, 90а, 96-106
  • Гончара — 54-62
  • вул. Грузинська — 1, 2, 4, 5, 6
  • Дністровська — 4, 19, 21, 23, 25, 28-36, 38
  • Євгена Адамцевича — 196-224, 243-275
  • Європейська — 48
  • Запорізьких вогнеборців — 1-9
  • Зразкова — 123-152
  • Іванова — 87
  • Ігоря Сікорського — 218-232
  • Історична — 29, 31, 33

  • Керченська — 49, 51-57, 52-56, 59, 60, 62
  • Кінцева — 5, 9-27, 12-46, 31-39, 41а, 43
  • Коса — 42, 44
  • Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154а, 177
  • Культурна — 180, 182-194, 194б, 196-214, 203, 205, 207, 209, 211-217
  • Курортна — 48, 50-103
  • Леоніда Каденюка — 201-207, 209, 206-210, 212
  • Мальовнича — 47-106
  • Михайла Залевського — 2
  • Оборонна — 62, 64, 70, 72, 83, 85, 87, 89-93, 90, 95-111
  • Олімпійська — 9, 14, 16
  • Оптимістична — 32, 34
  • Очаківська — 2, 4, 5, 8, 10а, 19-57, 76, 193, 234, 240, 241
  • Павла Глазового — 14
  • Павла Чижевського — 2-6, 8, 10, 12
  • Павлоградська — 1, 3-10, 12, 30
  • Святоволодимирівська — 175, 177-201, 182-236
  • Степова — 207-217, 219, 226-232, 232а
  • Учительська — 91-105, 94-110
  • Чарівна — 16, 22, 24, 26, 26а, 26б, 28
  • Чудова — 131-180
  • Яблучна — 5-10, 12
  • пр. Моторобудівників — 25-33, 70, 72, 74, 76, 76б, 78
  • пров. Відкритий — 1-13, 2-8
  • пров. Гарматний — 1-6
  • пров. Кедровий — 1-27, 2-20
  • пров. Полковий — 1-15, 2-16.

