З'явилися додаткові та планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 25 березня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі вводяться через планові та профілактичні роботи, що будуть проводити в межах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у «Запоріжжяобленерго».

З'явилися графіки відключення світла у Запоріжжі на 25 березня. Вони необхідні для виконання ремонтних робіт, що сприятимуть підвищенню надійності електропостачання та допоможуть запобігти можливим аваріям у майбутньому.

З 09:00 до 16:00 години вводять додаткові вимкнення електрики, проте вони охоплять лише провулок Ювілейний — 23б.

Крім цього, світло зникне через плановий ремонт електрообладнання з 09:00 до 17:00 години. Знеструмлення стосуються наступних вулиць та провулків:

Архітектурна — 70, 72

Брюлова — 5, 5 (п.1-5)

Віктора Духовченка — 42-64, 67-89

Героїв 55 Бригади — 33-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 76/2, 78-82, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90, 90а, 96-106

Гончара — 54-62

вул. Грузинська — 1, 2, 4, 5, 6

Дністровська — 4, 19, 21, 23, 25, 28-36, 38

Євгена Адамцевича — 196-224, 243-275

Європейська — 48

Запорізьких вогнеборців — 1-9

Зразкова — 123-152

Іванова — 87

Ігоря Сікорського — 218-232

Історична — 29, 31, 33

Керченська — 49, 51-57, 52-56, 59, 60, 62

Кінцева — 5, 9-27, 12-46, 31-39, 41а, 43

Коса — 42, 44

Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154а, 177

Культурна — 180, 182-194, 194б, 196-214, 203, 205, 207, 209, 211-217

Курортна — 48, 50-103

Леоніда Каденюка — 201-207, 209, 206-210, 212

Мальовнича — 47-106

Михайла Залевського — 2

Оборонна — 62, 64, 70, 72, 83, 85, 87, 89-93, 90, 95-111

Олімпійська — 9, 14, 16

Оптимістична — 32, 34

Очаківська — 2, 4, 5, 8, 10а, 19-57, 76, 193, 234, 240, 241

Павла Глазового — 14

Павла Чижевського — 2-6, 8, 10, 12

Павлоградська — 1, 3-10, 12, 30

Святоволодимирівська — 175, 177-201, 182-236

Степова — 207-217, 219, 226-232, 232а

Учительська — 91-105, 94-110

Чарівна — 16, 22, 24, 26, 26а, 26б, 28

Чудова — 131-180

Яблучна — 5-10, 12

пр. Моторобудівників — 25-33, 70, 72, 74, 76, 76б, 78

пров. Відкритий — 1-13, 2-8

пров. Гарматний — 1-6

пров. Кедровий — 1-27, 2-20

пров. Полковий — 1-15, 2-16.

