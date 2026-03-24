В связи с плановыми работами вводятся графики отключения света в Киевской области на 25 марта.

Вводятся дополнительные графики отключения света в Киевской области, которые продлятся 25 марта из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «ДТЕК Київські регіональні електромережі» будет проводить профилактические работы 25.03.2026 с 06:00 до 17:00 часов в пределах Дмитровской сельской территориальной громады. В связи с выполнением этих работ произойдет отключение электроэнергии в селе Мрия, ул. Калынова, 15.

С 08:30 до 19:00 часов будет временно прекращено электроснабжение в селе Гвоздив по следующим адресам:

1 Травня — №1, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32А, 32-А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38А, 39, 41, 42

Гоголя — №1А, 4, 13

Зарична — №1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15-В, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Зарична-Схидна — №4

Кыивська — №1, 1А, 3, 25

Кильцева — №4

Схидна — №7

пров. 1 Травня — №2, 3, 4, 6

пров. Заричный — №4, 5

С 06.00 до 19.00 вводятся плановые графики отключения света в Киевской области. Они будут продолжаться в селе Ходосивка. Обесточат следующие улицы:

Польова — №96

Старокыивська — №1А

Урядова — №24А

Будут проводить также профилактические работы в пределах Феодосиевского сельского совета. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Кременыще с 08:30 до 19:00 по адресам:

ул. Якунина - №80, 92.

