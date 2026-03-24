У зв'язку з плановими роботами вводять графіки відключення світла у Київській області на 25 березня.

Вводяться додаткові графіки відключення світла у Київській області, що будуть тривати 25 березня через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи 25.03.2026 року з 06:00 до 17:00 години в межах Дмитpівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у селі Мрія, вул. Калинова, 15.

З 08:30 до 19:00 години буде тимчасово припинено електропостачання в селі Гвоздів за такими адресами:

1 Травня — №1, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32А, 32-А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38А, 39, 41, 42

Гоголя — №1А, 4, 13

Зарічна — №1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15-В, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Зарічна-Східна — №4

Київська — №1, 1А, 3, 25

Кільцева — №4

Східна — №7

пров. 1 Травня — №2, 3, 4, 6

пров. Зарічний — №4, 5

З 06:00 до 19:00 вводяться планові графіки відключення світла у Київській області. Вони триватимуть селі Ходосівка. Знеструмлять наступні вулиці:

Польова — №96

Старокиївська — №1А

Урядова — №24А

Проводитимуть також профілактичні роботи в межах Феодосіївська сільська рада. У зв'язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Кременище з 08:30 до 19:00 години за адресами:

вул. Якуніна — №80, 92.

