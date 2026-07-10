Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются в соответствии с действующим решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Департамента соцполитики, местные власти разработали четкий механизм распределения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре.

Такая поддержка доступна тем людям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий и живут в специализированных шелтерах.

Речь идет о внутренне перемещенных лицах, официально зарегистрированных в местах временного компактного проживания на территории города.

Эта категория граждан находится на особом попечении Департамента социальной политики, поскольку проживание в общежитиях или центрах поддержки часто сопровождается значительными финансовыми трудностями.

Система распределения ресурсов работает таким образом, чтобы охватить наибольшее количество людей, требующих внимания со стороны общества.

Каждый человек, претендующий на бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, должен обратиться в территориальное управление социальной защиты населения по месту своего фактического пребывания.

Наборы выдаются раз в месяц. Чтобы получить следующую партию продовольствия, гражданам необходимо ежемесячно подавать соответствующее заявление.

В состав каждого набора входят мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, вторые блюда с тушеным мясом и макароны быстрого приготовления.

Кроме того, каждая коробка содержит чай, кофе, сахар и галеты, натуральный мед и джем.

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