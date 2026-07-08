Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре содержат товары длительного хранения, необходимые для повседневных нужд.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в рамках городской программы поддержки людей, нуждающихся в дополнительной социальной помощи, сообщает Politeka.

Инициатива включает переселенцев, пожилых граждан, лиц с инвалидностью, родителей с несовершеннолетними детьми и другие категории, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Программу реализуют в соответствии с решением исполнительного комитета, принятого в конце 2023 года. Также она распространяется на проживающих в местах временного проживания или официальных приютах.

Информацию об этом предоставляет департамент соцполитики .

Право оформить поддержку обладают законными представителями малолетних детей, недееспособных граждан или людей с ограниченной гражданской дееспособностью. Воспользоваться возможностью могут и лица, состоящие на учете в городском центре социальных служб.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре содержат товары длительного хранения, необходимые для повседневных нужд. В наборы входят мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и галетное печенье.

Такой состав позволяет хранить содержимое без специальных условий, что особенно важно для семей, которые после вынужденного переезда еще обустраивают быт.

Для оформления необходимо лично обратиться в орган социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации. Вместе с заявлением следует предоставить документы, подтверждающие право на получение пособия.

В городской администрации отметили, что о возможных изменениях условий, расширении перечня получателей или других обновлениях будут сообщать через официальные информационные ресурсы.

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