Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються відповідно до чинного рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Як проіфнормували на офіційному сайті Департаменту соцполітики, місцева влада розробила чіткий механізм розподілу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі.

Така підтримка доступна для тих людей, які змушені були покинути свої домівки через бойові дії та наразі мешкають у спеціалізованих шелтерах.

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які офіційно зареєстровані в місцях тимчасового компактного проживання на території міста.

Ця категорія громадян перебуває під особливою опікою Департаменту соціальної політики, оскільки проживання у гуртожитках чи центрах підтримки часто супроводжується значними фінансовими труднощами.

Система розподілу ресурсів працює таким чином, щоб охопити якнайбільшу кількість людей, що потребують уваги з боку громади.

Кожна людина, яка претендує на безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, повинна звернутися до територіального управління соціального захисту населення за місцем свого фактичного перебування.

Набори видаються один раз на місяць. Для того щоб отримати наступну партію продовольства, громадянам необхідно щомісячно подавати відповідну заяву.

До складу кожного набору входять м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з тушкованим м’ясом та макарони швидкого приготування.

Окрім цього, кожна коробка містить чай, каву, цукор та галети, натуральний мед та джем.

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