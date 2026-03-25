Во Львове отрегулировали отопление из-за потепления, однако о завершении отопительного сезона в 2026 году пока речь не идет.

Во Львове из-за потепления подачи тепла в дома уменьшили, поэтому батареи могут быть менее горячими, однако это еще не завершение отопительного сезона, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе городского совета.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, температура теплоносителя напрямую зависит от погодных условий: когда на улице теплеет, ее снижают, а во время похолодания — повышают.

Директор «Львівтеплоенерго» Александр Одинец отметил, что сейчас, из-за плюсовой температуры воздуха, теплоноситель подается с более низкими показателями, чем раньше.

В то же время у жителей есть возможность самостоятельно регулировать уровень тепла в своих домах. В частности, они могут изменять подачу теплоносителя на вводе в дом, чтобы обеспечить комфортную температуру в доме и одновременно снизить расходы на отопление.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров №830 решение о начале и завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, учитывая погодные условия.

Обычно подачу тепла прекращают только после того, как среднесуточная температура воздуха в течение трех суток превышает +8°C.

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что у страны достаточно ресурсов, чтобы стабильно завершить отопительный сезон. По его словам, окончательные решения будут приниматься с учетом погодной ситуации и при необходимости теплоснабжения могут продлить даже до 15 апреля.

В то же время раздаются и более сдержанные прогнозы. Народный депутат Алексей Кучеренко предполагает, что отопление могут начать отключать уже с 28 марта из-за финансовых затруднений теплокоммунэнерго. Он также заявил, что компания "Нафтогаз" якобы предупреждала о возможном ограничении поставок газа.

