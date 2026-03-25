У Львові через потепління подачу тепла до будинків зменшили, тому батареї в оселях можуть бути менш гарячими, проте це ще не завршення опалювального сезону, пише Politeka.net.

Про це розповіли у пресслужбі міської ради.

Як повідомили у пресслужбі міської ради, температура теплоносія безпосередньо залежить від погодних умов: коли на вулиці теплішає, її знижують, а під час похолодання — підвищують.

Директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець зазначив, що нині, через плюсову температуру повітря, теплоносій подається з нижчими показниками, ніж раніше.

Водночас мешканці мають можливість самостійно регулювати рівень тепла у своїх будинках. Зокрема, вони можуть змінювати подачу теплоносія на вводі в будинок, щоб забезпечити комфортну температуру в оселі та водночас зменшити витрати на опалення.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №830, рішення про початок і завершення опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, враховуючи погодні умови.

Зазвичай подачу тепла припиняють лише після того, як середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль перевищує +8°C.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що країна має достатньо ресурсів, аби стабільно завершити опалювальний сезон. За його словами, остаточні рішення ухвалюватимуть з огляду на погодну ситуацію, і за потреби теплопостачання можуть продовжити навіть до 15 квітня.

Водночас лунають і більш стримані прогнози. Народний депутат Олексій Кучеренко припускає, що опалення можуть почати відключати вже з 28 березня через фінансові труднощі теплокомуненерго. Він також заявив, що компанія Нафтогаз нібито попереджала про можливе обмеження постачання газу.

