У Львові через потепління подачу тепла до будинків зменшили, тому батареї в оселях можуть бути менш гарячими, проте це ще не завршення опалювального сезону, пише Politeka.net.
Про це розповіли у пресслужбі міської ради.
Як повідомили у пресслужбі міської ради, температура теплоносія безпосередньо залежить від погодних умов: коли на вулиці теплішає, її знижують, а під час похолодання — підвищують.
Директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець зазначив, що нині, через плюсову температуру повітря, теплоносій подається з нижчими показниками, ніж раніше.
Водночас мешканці мають можливість самостійно регулювати рівень тепла у своїх будинках. Зокрема, вони можуть змінювати подачу теплоносія на вводі в будинок, щоб забезпечити комфортну температуру в оселі та водночас зменшити витрати на опалення.
Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №830, рішення про початок і завершення опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, враховуючи погодні умови.
Зазвичай подачу тепла припиняють лише після того, як середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль перевищує +8°C.
Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що країна має достатньо ресурсів, аби стабільно завершити опалювальний сезон. За його словами, остаточні рішення ухвалюватимуть з огляду на погодну ситуацію, і за потреби теплопостачання можуть продовжити навіть до 15 квітня.
Водночас лунають і більш стримані прогнози. Народний депутат Олексій Кучеренко припускає, що опалення можуть почати відключати вже з 28 березня через фінансові труднощі теплокомуненерго. Він також заявив, що компанія Нафтогаз нібито попереджала про можливе обмеження постачання газу.
