Завершение отопительного сезона в Закарпатской области в 2026 году будет происходить по тем же правилам, что и годом ранее, сообщает Politeka.net.

Согласно правительственному постановлению №1267, нынешний отопительный сезон длится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Однако это не означает, что отопление в домах не будет отключено именно до этой даты.

Каждое общество самостоятельно определяет, когда завершать отопительный сезон в Закарпатской области, исходя из местных условий.

Органы власти ориентируются в первую очередь на погоду, состояние теплосетей и потребности жителей. Поэтому в одних городах батареи могут остыть раньше из-за стабильного потепления, тогда как в других отопления продолжают из-за прохладной погоды или технических особенностей системы.

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что завершение отопительного сезона не имеет четко фиксированной даты. Главным критерием остаются фактические температурные характеристики.

Согласно постановлению №830 основанием для постепенного отключения централизованного теплоснабжения является стабильное повышение среднесуточной температуры свыше +8 °C в течение трех дней. Именно этот показатель служит ориентиром для принятия решений на местах.

В целом отопительный сезон в Украине обычно завершается в период с конца марта по середину апреля, но конкретные даты могут отличаться в зависимости от региона.

С началом апреля теплогенерирующие предприятия постепенно переходят в летний режим работы. В домах со счетчиками плата за тепло в этот период обычно минимальна или отсутствует – оплачиваются только фактически потребленные остатки тепловой энергии.

Там, где система работает стабильно и позволяет быстро реагировать на потепление, отопление может быть выключено раньше. В то же время в населенных пунктах, где существует риск похолодания или технические нюансы, теплоснабжение могут продлить до более благоприятных условий.

