Завершення опалювального сезону в Закарпатській області в 2026 році відбуватиметься за тими ж правилами, що і роком раніше, повідомляє Politeka.net.

Відповідно до урядової постанови №1267, нинішній опалювальний сезон триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Проте це не означає, що опалення в будинках не вимикатимуть саме до цієї дати.

Кожна громада самостійно визначає, коли завершувати опалювальний сезон в Закарпатській області, виходячи з місцевих умов.

Органи влади орієнтуються насамперед на погоду, стан тепломереж і потреби мешканців. Тому в одних містах батареї можуть охолонути раніше через стабільне потепління, тоді як в інших опалення продовжують через прохолодну погоду або технічні особливості системи.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив, що завершення опалювального сезону не має чітко фіксованої дати. Головним критерієм залишаються фактичні температурні показники.

Згідно з постановою №830, підставою для поступового відключення централізованого теплопостачання є стабільне підвищення середньодобової температури понад +8 °C протягом трьох днів. Саме цей показник слугує орієнтиром для ухвалення рішень на місцях.

Загалом опалювальний сезон в Україні зазвичай завершується в період від кінця березня до середини квітня, але конкретні дати можуть відрізнятися залежно від регіону.

Із початком квітня теплогенеруючі підприємства поступово переходять на літній режим роботи. У будинках із лічильниками плата за тепло в цей період зазвичай мінімальна або відсутня — оплачуються лише фактично спожиті залишки теплової енергії.

Там, де система працює стабільно і дозволяє швидко реагувати на потепління, опалення можуть вимкнути раніше. Водночас у населених пунктах, де існує ризик похолодання або є технічні нюанси, теплопостачання можуть продовжити до більш сприятливих умов.

Останні новини України:

