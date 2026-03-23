Доплаты для пенсионеров во Львовской области в 2026 году начисляются автоматически для граждан, достигших соответствующего возраста или имеющих статус ветерана войны, сообщает Politeka.

Порядок назначения такой поддержки определен законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Участники боевых действий имеют право на ежемесячную надбавку в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Кроме того, для них предусмотрена фиксированная целевая денежная выплата — 40 гривен.

Если общая сумма обеспечения вместе со всеми надбавками не достигает установленного государством минимума, назначается адресная финансовая поддержка. Она позволяет довести итоговую сумму до требуемого уровня.

Отдельные возрастные категории имеют право на ежемесячные доплаты. Граждане в возрасте от 70 до 74 лет получают 300 гривен, от 75 до 79 лет - 456 гривен, а люди старше 80 лет - 570 гривен.

Такие начисления производятся автоматически, без подачи дополнительных заявлений, но только при условии, что общий объем ежемесячного обеспечения не превышает 10 340,35 гривны.

Особое внимание уделяется людям старшего возраста, проживающим самостоятельно и нуждающимся в постоянной посторонней поддержке. Для них предусмотрена отдельная государственная надбавка примерно в 1038 гривен ежемесячно.

Чтобы оформить такую ​​выплату, необходимо получить медицинское заключение о необходимости ухода и обратиться в органы Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Именно таким образом доплаты для пенсионеров во Львовской области помогают обеспечить дополнительную финансовую поддержку пожилого возраста.

