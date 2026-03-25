Новий графік руху поїздів у Тернопільській області передбачає тимчасове скасування деяких рейсів та зміну маршрутів на окремих ділянках, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією від пресслужби компанії, корективи вносяться у роботу приміського транспорту на території одразу декількох регіонів, включаючи Сумщину та Полтавщину.

У Тернопільській області новий графік руху поїздів діятиме з 25 по 30 березня 2026 року. У ці дні №6251 зі сполученням Тернопіль - Козова та №6254 Козова - Тернопіль, які зараз виконують рейси щосереди та щоп'ятниці, курсувати не будуть.

Перевізник наголошує, що це рішення є вимушеним та закликає громадян заздалегідь враховувати відсутність цих експресів у звичні дні.

Окрім нового графіка руху поїздів у Тернопільській області, залізничники оновили розклад і на Львівщині. Наприклад, з 24 березня №6113 Львів Приміський - Мостиська 2 вирушає о 18:23 замість 17:46, а прибуває о 21:01.

З 26 березня зміни торкнуться і рейсу №6109, який виїжджатиме о 09:54, та зворотного №6112, що відправлятиметься о 16:45.

Також відомо, що з 31 березня оновлений розклад запровадять для №6543 Кролевець - Конотоп Пас на Сумщині.

Компанія просить пасажирів бути уважними, не ігнорувати оголошення на вокзалах та обов'язково перевіряти статус свого експреса перед виїздом.

Тимчасові зміни у розкладі спрямовані на покращення загальної якості обслуговування та безпеки перевезень на залізниці. Тож працівники "Укрзалізниці" перепрошують за тимчасові незручності.

Планується, що дані коригування у курсуванні пасажирських складів - тимсасові.

