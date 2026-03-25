Графики отключения света в Запорожье на 26 марта будут действовать в части города из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в «Запорожьеоблэнерго».
Обнародованы графики отключения света в Запорожье на 26 марта. Они необходимы для выполнения ремонтных работ, которые будут способствовать повышению надежности электроснабжения и помогут предотвратить возможные аварии в будущем.
26 марта 2026 года с 09:00 до 16:00 через плановый ремонт электрооборудования будут выключать свет. Ограничения будут введены в домах по следующим адресам:
- ул. Света - 16, 18, 20, 20а
- пр. Юбилейный - 23а, 23б, 24а
Свет также исчезнет из-за планового ремонта электрооборудования с 09:00 до 17:00 часов. Обесточивание касается следующих улиц и переулков:
- Автодоровская - 2-26, 28-64, 66-80
- Автодорожная - 12а, 15-21
- Алмазно - 1-15, 25, 27
- Брюлова — 5
- Высотная - 1-23, 30-47, 39-47
- Виктора Ткаченко (Болотникова) - 1-23, 23А, 24-53
- Владимира Мономаха (Александра Невского) - 1-35, 2-16, 9А, 11А, 18-34, 25
- Вольская - 20-87
- Гончара - 1-52, 54-62
- Демократическая партия — 107-125, 131
- Довженко - 19-40
- Примерно - 123-152
- Ивана Выговского (Волоколамская) - 59-88
- Каспийская - 63-134, 67-106, 69-69Б, 69А/1, 71-112, 77-94, 91-97, 97А, 136/1, 138Б
- Крайова — 1-11, 2A
- Круговая - 146-154, 152 (п.1-3), 154а, 177
- Михаила Залевского (Вересаева) - 2
- Михаила Топоркова (Владивостокская) - 41-51
- Павла Чубинского (Панферова) - 51, 53, 55, 57-87
- Памирская - 66-91а
- Паторжинского - 1-58, 16
- Политехническая - 1-25
- Пологовская (Вятская) - 1-44, 15, строений 1, зданий 7
- Приднепровская - 1-10
- Редакционная - 1-35, 4-20
- Сыромятникова (Кировоградская) - 2-6, 6а
- Сосновая - 1-19, 65-86
- Софии Перовской - 1А
- Майская - 131-177
- Учительская — 91-134, 91А, 91Б, 95Б, 95В, 111-127
- Ферганская - 1-49, 32-34а, 40-46
- Чонгарская - 1Б-71, 3-57, 36-44, 58-70
- Чернобаевская (Иртышская) - 10, 30, 32, 36-38, 37
- Великолепная - 107-180, 115-153
- Яхт-клубная (Орловская) - 6, 7-12
- Слави — 3-7, 34-52.
Последние новости Украины:
