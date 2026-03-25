Оприлюднено додаткові планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 25 березня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 26 березня будуть діяти в частині міста через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у «Запоріжжяобленерго».

Оприлюднено графіки відключення світла у Запоріжжі на 26 березня. Вони необхідні для виконання ремонтних робіт, що сприятимуть підвищенню надійності електропостачання та допоможуть запобігти можливим аваріям у майбутньому.

26 березня 2026 року з 09:00 до 16:00 години через плановий ремонт електрообладнання вимикатимуть світло. Обмеження будуть введені в будинках за такими адресами:

вул. Світла — 16, 18, 20, 20а

пр. Ювілейний — 23а, 23б, 24а

Світло також зникне через плановий ремонт електрообладнання з 09:00 до 17:00 години. Знеструмлення стосуються наступних вулиць та провулків:

Автодорівська — 2-26, 28-64, 66-80

Автодорожна — 12а, 15-21

Алмазна — 1-15, 25, 27

Брюлова — 5

Висотна — 1-23, 30-47, 39-47

Віктора Ткаченка (Болотникова) — 1-23, 23А, 24-53

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 1-35, 2-16, 9А, 11А, 18-34, 25

Вольська — 20-87

Гончара — 1-52, 54-62

Демократична — 107-125, 131

Довженка — 19-40

Зразкова — 123-152

Івана Виговського (Волоколамська) — 59-88

Каспійська — 63-134, 67-106, 69-69Б, 69А/1, 71-112, 77-94, 91-97, 97А, 136/1, 138Б

Крайова — 1-11, 2А

Кругова — 146-154, 152 (п.1-3), 154а, 177

Михайла Залевського (Вересаєва) — 2

Михайла Топоркова (Владивостоцька) — 41-51

Павла Чубинського (Панфьорова) — 51, 53, 55, 57-87

Памірська — 66-91а

Паторжинського — 1-58, 16

Політехнічна — 1-25

Пологівська (Вятська) — 1-44, 15, будів 1, будів 7

Придніпровська — 1-10

Редакційна — 1-35, 4-20

Сиромятникова (Кіровоградська) — 2-6, 6а

Соснова — 1-19, 65-86

Софії Перовської — 1А

Травнева — 131-177

Учительська — 91-134, 91А, 91Б, 95Б, 95В, 111-127

Ферганська — 1-49, 32-34а, 40-46

Чонгарська — 1Б-71, 3-57, 36-44, 58-70

Чорнобаївська (Іртишська) — 10, 30, 32, 36-38, 37

Чудова — 107-180, 115-153

Яхт-клубна (Орловська) — 6, 7-12

Слави — 3-7, 34-52.

