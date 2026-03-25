Графіки відключення світла у Запоріжжі на 26 березня будуть діяти в частині міста через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у «Запоріжжяобленерго».
Оприлюднено графіки відключення світла у Запоріжжі на 26 березня. Вони необхідні для виконання ремонтних робіт, що сприятимуть підвищенню надійності електропостачання та допоможуть запобігти можливим аваріям у майбутньому.
26 березня 2026 року з 09:00 до 16:00 години через плановий ремонт електрообладнання вимикатимуть світло. Обмеження будуть введені в будинках за такими адресами:
- вул. Світла — 16, 18, 20, 20а
- пр. Ювілейний — 23а, 23б, 24а
Світло також зникне через плановий ремонт електрообладнання з 09:00 до 17:00 години. Знеструмлення стосуються наступних вулиць та провулків:
- Автодорівська — 2-26, 28-64, 66-80
- Автодорожна — 12а, 15-21
- Алмазна — 1-15, 25, 27
- Брюлова — 5
- Висотна — 1-23, 30-47, 39-47
- Віктора Ткаченка (Болотникова) — 1-23, 23А, 24-53
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 1-35, 2-16, 9А, 11А, 18-34, 25
- Вольська — 20-87
- Гончара — 1-52, 54-62
- Демократична — 107-125, 131
- Довженка — 19-40
- Зразкова — 123-152
- Івана Виговського (Волоколамська) — 59-88
- Каспійська — 63-134, 67-106, 69-69Б, 69А/1, 71-112, 77-94, 91-97, 97А, 136/1, 138Б
- Крайова — 1-11, 2А
- Кругова — 146-154, 152 (п.1-3), 154а, 177
- Михайла Залевського (Вересаєва) — 2
- Михайла Топоркова (Владивостоцька) — 41-51
- Павла Чубинського (Панфьорова) — 51, 53, 55, 57-87
- Памірська — 66-91а
- Паторжинського — 1-58, 16
- Політехнічна — 1-25
- Пологівська (Вятська) — 1-44, 15, будів 1, будів 7
- Придніпровська — 1-10
- Редакційна — 1-35, 4-20
- Сиромятникова (Кіровоградська) — 2-6, 6а
- Соснова — 1-19, 65-86
- Софії Перовської — 1А
- Травнева — 131-177
- Учительська — 91-134, 91А, 91Б, 95Б, 95В, 111-127
- Ферганська — 1-49, 32-34а, 40-46
- Чонгарська — 1Б-71, 3-57, 36-44, 58-70
- Чорнобаївська (Іртишська) — 10, 30, 32, 36-38, 37
- Чудова — 107-180, 115-153
- Яхт-клубна (Орловська) — 6, 7-12
- Слави — 3-7, 34-52.
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: яким чином змінили ціни.
Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто з українців може її отримати.
Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону в Запоріжжі: що відомо про відключення батарей.