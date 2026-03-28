Утрата пенсии для жителей Херсонской области с 1 апреля подчеркивает важность контроля собственных данных и своевременного обновления информации.

Главное управление Пенсионного фонда Украины предупреждает, что потеря пенсии для жителей Херсонской области с 1 апреля может оказаться реальной, если не подтвердить отсутствие выплат от органов пенсионного обеспечения российской федерации, сообщает Politeka.net.

Пока ежемесячные средства продолжают начисляться, но это временная мера, которая действует до 1 апреля 2026 года. Постановление Кабинета Министров Украины №126 от 3 февраля 2026 года предусматривает, что пенсионеры, прошедшие в 2025 году идентификацию, должны сообщить Пенсионному фонду о невыплатах из РФ, чтобы продолжать получать пенсию.

Подтвердить информацию можно несколькими способами:

Дистанционно – через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда, в разделе «Дистанционное информирование», отметив пункт «Не получаю пенсию в другом государстве, в том числе от органов пенсионного обеспечения российской федерации». Во время видеосвязи – ответить на соответствующий вопрос специалисту во время идентификации; ответ будет зафиксирован в решении об установлении личности. В сервисном центре Пенсионного фонда — при подаче заявления на назначение, перерасчет или продление пенсии проставить отметку об отсутствии выплат от РФ.

Специалисты отмечают, что своевременное информирование позволяет избежать риска потери ежемесячных выплат. До конца года всем пенсионерам необходимо пройти очередную физическую идентификацию.

Утрата пенсии для жителей Херсонской области с 1 апреля подчеркивает важность контроля собственных данных и своевременное обновление информации в Пенсионном фонде. Жителям советуют проверять сообщения и показатели аккаунтов, чтобы продолжать получать средства без перерывов.

Последние новости Украины:

