Головне управління Пенсійного фонду України попереджає, що втрата пенсії для мешканців Херсонської області з 1 квітня може стати реальною, якщо не підтвердити відсутність виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації, повідомляє Politeka.net.

Наразі щомісячні кошти продовжують нараховуватися, але це тимчасовий захід, який діє до 1 квітня 2026 року. Постанова Кабінету Міністрів України №126 від 3 лютого 2026 року передбачає, що пенсіонери, які у 2025 році пройшли ідентифікацію, повинні повідомити Пенсійний фонд про невиплати з РФ, щоб продовжувати отримувати пенсію.

Підтвердити інформацію можна кількома способами:

Дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, у розділі «Дистанційне інформування», відмітивши пункт «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення російської федерації». Під час відеозв’язку — відповісти на відповідне запитання фахівцю під час ідентифікації; відповідь буде зафіксована у рішенні про встановлення особи. У сервісному центрі Пенсійного фонду — при поданні заяви на призначення, перерахунок або продовження пенсії проставити позначку про відсутність виплат від РФ.

Фахівці наголошують, що своєчасне інформування дозволяє уникнути ризику втрати щомісячних виплат. До кінця року всім пенсіонерам також необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію.

Втрата пенсії для мешканців Херсонської області з 1 квітня підкреслює важливість контролю власних даних та своєчасного оновлення інформації у Пенсійному фонді. Мешканцям радять перевіряти повідомлення та показники облікових записів, щоб продовжувати отримувати кошти без перерв.

