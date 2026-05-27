Графики отключения света в Запорожье на 28 мая необходимы для поддержки стабильной работы электросетей.

Графики отключения света охватят десятки адресов в Запорожье из-за запланированных плановых работ на 28 мая, сообщает Politeka.net.

Временные графики отключения света в Запорожье на 28 мая связаны с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. В компании объясняют, что технические меры необходимы для поддержки стабильной работы электросетей, проверки состояния оборудования и модернизации отдельных элементов системы электроснабжения.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», в четверг, 28 мая 2026 года, в Запорожье будут действовать временные графики отключения света из-за планового ремонта электрооборудования. Ограничения продлятся с 09:00 до 16:00 на улицах:

Академика Александрова: 1

Байды (Чапаева): 1–5, 2–48, 9–15, 9а, 19–47

Буковынська (Дегтярьова): 5а, 6, 7–19, 10 п.1–3, 12, 12 п.1–3, 8 п.1–2

Ольгы Кобылянськои (Ногина): 3, 5 п.1–2, 12–48, 27, 27–67

Очеретова (Давыдова): 4–42, 10, 11, 13, 13а, 19, 25, 37–39

Рустави: 5, 7, 7 п.1–3, 7а, 7а п.1–3, 9

Кроме этого, свет исчезнет по десяткам адресов с 09:00 до 17:00 часов, однако только на следующих улицах:

Архыпа Куинджи (Сурикова): 14–36

Бодянського: 1–61, 2–52, 54

Борыса Гринченка: 68–84, 73–87

Борыса Гринченка (Крижановського): 68–84, 73–87

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 36

Вузлова: 1А

Голди Меир (Сусанина): 62–76

Гончара: 61–71, 68

Дачна: 2 (оп.11)

Демократычна: 127, 132–168, 181–197

Дослидна станция: 1, 1б, 2, 2а, 3–29, 3а, 4, 4а, 6 (5 пов), 8, 12–44, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37в, 37г, 41, 41г, 43, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 48–70, 70а, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 88, 94, 96

Запорижбудивська: 19–57

Кочубея: 47–65, 60–74

Насосна: 24, 35, 37

Ніжинська: 23–35, 40, 42–52

Отаманська (Оренбурзька): 1–3, 2–4

Свитловодська: 1–55, 2–54, 40А, 40Б, 56–96, 57, 59, 61–95, 98–102

Селыщна: 1–17, 2–20, 19, 21–55, 22–48, 50, 50–84, 57–95

Семеренка: 59–63, 60–76

Сичеславська (Норильська): 1–13, 2/4, 6–88, 8, 15–57, 15В, 30, 37–57, 38, 59–63, 88–116, 95, 116А

Сталевара Галушкы: 70–106, 71–105

Днипрорудный пров.: 6, 8, 10, 12

Самоплывный пров.: 14А

Спасивськый пров.: 19–35, 22

Спасивськый (Пысарева) пров.: 19–35, 22

Сумижный пров.: 1, 3, 5, 7, 9

Пивничне шосе: 24, 26, 28.

