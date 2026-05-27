Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области явилось основанием для пересмотра стоимости вывоза бытовых отходов в Костополе после решения исполкома горсовета, сообщает Politeka.

Причиной обновления расчетов называют увеличение расходов в жилищно-коммунальном секторе. Среди ключевых факторов — более дорогое дизельное топливо, ремонт спецтехники, закупка запчастей и регулярное обслуживание транспорта, задействованного в сборе отходов.

После принятых изменений оплата за обработку одного кубометра мусора для населения достигла 338,79 грн. Раньше показатель составлял 239,67 грн, поэтому разница оказалась ощутимой для домохозяйств.

Для юридических лиц и других категорий потребителей установлен отдельный уровень – 370,03 грн за аналогичный объем услуги. Окончательные суммы в квитанциях зависят от количества зарегистрированных жильцов и жилищного фонда.

В городском совете отмечают, что предварительную корректировку проводили еще в прошлом году. С того времени себестоимость выполнения работ возросла настолько, что старые расчеты утратили актуальность.

Специалисты рынка отмечают, что подобные пересмотры фиксируются и в других регионах страны из-за инфляционного давления, роста логистических затрат и удорожания ресурсов для обслуживания инфраструктуры.

Экономисты ожидают, что дальнейшая динамика тарифов будет зависеть от стоимости энергоносителей и бюджетных возможностей общин в 2026 году.

Источник: 24 Ровно

