В Сумах стартовала новая система оплаты проезда, которая была введена как пилотный проект в частных маршрутках №52, передает Politeka.

Речь идет о тестовом запуске безналичного расчета через мобильное приложение «СмартСити». Инициативу реализовала ассоциация местных перевозчиков, интегрировавшая цифровой сервис в салоны транспорта.

В салонах установили QR-коды, позволяющие пассажирам оплачивать поездку со смартфона. Для транзакции достаточно отсканировать метку и подтвердить действие в приложении.

Пилотный режим используется для проверки стабильности работы платформы и оценки интереса пользователей. Полученные данные должны определить дальнейшее расширение решения других городских направлений.

В то же время, система имеет ограничения. Пассажиры без смартфонов фактически лишены альтернативного способа расчета, поскольку установка банковских валидаторов в транспорте пока не предусмотрена.

Параллельно городские власти ведут переговоры с коммунальным предприятием «Электроавтотранс» о возможном внедрении подобного механизма в электротранспорте. Документ находится на этапе доработки.

Специалисты транспортного сектора отмечают, что цифровой формат может сократить время посадки пассажиров и упростить контроль оплаты. Однако темпы масштабирования будут зависеть от результатов тестирования и готовности инфраструктуры.

Дальнейшее развитие проекта определит, насколько быстро новая система оплаты проезда в Сумах распространится на другие маршруты города и станет ли она постоянным элементом транспортной сети.

