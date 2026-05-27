Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве стало темой активного обсуждения среди горожан.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве зафиксировано после обновления расчетов стоимости вывоза бытовых отходов, что повлияло на ежемесячные расходы жителей, передает Politeka.

Изменения связаны с подорожанием горючего, технического обслуживания спецтранспорта, закупкой запчастей и общим ростом логистических затрат. Поэтому коммунальные структуры пересмотрели экономические показатели и актуализировали действующие расценки.

Решение принял исполнительный комитет городского совета. После согласования новых параметров предприятие КАТП-1628 обнародовало обновленные тарифы для разных групп потребителей.

Для населения услуга по вывозу твердых бытовых отходов составляет 83,4 грн. Раньше сумма была 47,18 грн, что означает существенный рост нагрузки на платежки.

Бюджетные организации получили повышение примерно на 68%. Для юридических лиц характеристики различаются в зависимости от размеров и условий договоров, в среднем около 42%.

Отдельно пересмотрена оплата за крупногабаритный мусор — теперь 218,5 грн. Также изменен тариф на захоронение отходов, который составляет 22,48 грн.

На фоне этих решений Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве. стало темой активного обсуждения среди горожан, ведь новые суммы оказывают непосредственное влияние на ежемесячные расходы домохозяйств.

В городской администрации уточняют, что часть жителей многоэтажек может не сразу увидеть изменения в квитанциях, поскольку отдельные расходы включаются в общую квартплату через обслуживающие организации.

Чиновники добавляют, что обновленные расценки действуют в пределах города, тогда как для других населенных пунктов общины предусмотрены отдельные механизмы расчетов и утверждения исполнителей услуг.

Специалисты отрасли отмечают, что дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от стоимости ресурсов, состояния инфраструктуры и экономической ситуации в сфере ЖКХ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.