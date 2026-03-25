В некоторых населенных пунктах Одесской области 26 марта 2026 года будут действовать специальные графики отключения света.

Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на четверг, 26 марта 2026 года, сообщает Politeka.

Речь идет об обесточиваниях, связанных с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и защитить от возможных аварийных ситуаций.

В частности, 26 марта локальные графики отключения света в Одесской области коснутся Черноморской городской территориальной общины, пишет Politeka. По данным ДТЭК, в городе Черноморск профилактические работы будут проводить с 8:00 до 17:00, из-за чего без электроэнергии временно останутся жильцы домов по следующим адресам:

ул. Защитников Украины, 5, 5/1/н, 5/143/н, 5/180-Н, 5/181/н, 5/186-Н, 5/82/н, 5/А, 5/В, 5/П, 7/1, 11, 11/103н, 11/290н, 11/291н, 11/М, 11-А/3/а, 11ж, 11к/5, 11с;

просп. Мира, 112, 20/А, 22, 22/2-н, 22/38-н, 22/в, 22_3_н, 22_75_н.

Также графики отключения света 26 марта 2026 года будут применяться в пределах Куяльницкой сельской территориальной общины в Одесской области. Там ограничения электроснабжения будут действовать ориентировочно с 8:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

Гонората;

Любомирка (дома по улицам Школьная и Дачная);

Николаевка Первая (ул. Заводская);

Глубок (Центральная);

Мардаровка (Новоселов).

