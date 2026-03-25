У деяких населених пунктах Одеської області 26 березня 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла.

Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на четвер, 26 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Йдеться про знеструмлення, повʼязані з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та захистити від можливих аварійних ситуацій.

Зокрема 26 березня локальні графіки відключення світла в Одеській області торкнутья Чорноморської міської територіальної громади, пише Politeka. За даними ДТЕК, у місті Чорноморськ профілактичні роботи проводитимуть із 8:00 до 17:00, через що без електроенергії тимчасово залишаться мешканці будинків за такими адресами:

вул. Захисників України, 5, 5/1/н, 5/143/н, 5/180-Н, 5/181/н, 5/186-Н, 5/82/н, 5/А, 5/В, 5/П, 7/1, 11, 11/103н, 11/290н, 11/291н, 11/М, 11-А/3/а, 11ж, 11к/5, 11с;

просп. Миру, 112, 20/А, 22, 22/2-н, 22/38-н, 22/в, 22_3_н, 22_75_н.

Також графіки відключення світла 26 березня 2026 року застосовуватимуть у межах Куяльницької сільської територіальної громади в Одеській області. Там обмеження електропостачання діятимуть орієнтовно з 8:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

Гонората;

Любомирка (будинки по вулицях Шкільна та Дачна);

Миколаївка Перша (вул. Заводська);

Глибочок (Центральна);

Мардарівка (Новоселів).

Останні новини України:

