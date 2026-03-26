Графики отключения света в Чернигове на 27 марта будут действовать только у отдельных улиц города.

Графики отключения света в Чернигове на 27 марта внедряются из-за плановых и профилактических работ в части города, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в компании «Чернігівобленерго».

Графики отключения света в Чернигове на 27 марта коснутся только отдельных улиц города. Временные ограничения необходимы для технического обслуживания и ремонтных работ на сетях, что обеспечит их стабильную и бесперебойную работу.

27.03.2026 года с 09:00 до 17:00 будут выключать электричество через профилактические и плановые работы. Ограничения будут действовать в домах, расположенных по адресу:

1-й Крывоноса — № 5, 7, 8, 8А

Андрия Мовчана — № 47, 47а, 49, 51, 51а, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 61а, 62, 64, 66, 68, 5/9

Барановича — № 1а, 1б, 5, 7, 9а, 11, 13, 19, 20, 22, 23

Вышнева — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 18

Гарамив — № 10, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 21а, 23, 25

Гельсинськои спилкы — № 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68

Героив Крут — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18а, 22, 22а, 26, 28, 30, 32

Дмытра Бортнянського — № 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 11а, 14, 16, 18, 20, 20Б, 22

Довга — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39а, 39б

Земська — № 37, 39, 41, 43, 43А, 77а, 79а, 81, 83, 85

Ивана Выговського — № 32б, 34, 36а, 39А, 39Б, 40, 76

Инструментальна — № 34

Кыбальчыча — № 2, 4, 5А, 6, 6а, 6б

Кыинська — № 37

Кырыла Розумовського — № 79, 81а, 85, 87, 89, 89А

Кочергы — № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Крывоноса — № 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 41б, 41в, 43, 45, 46а, 47, 49, 51

Крывоноса 2-й — № 1А, 3, 38, 40

Левка Лукяненка — № 18а, 53, 57, 59, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85

Лытовська — № 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54а, 56, 56а, 58, 58а, 60, 60а

Лисова — № 14б, 16, 18, 20, 22, 24, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

Мачеретивська — № 20

Медыкив — № 2, 4, 6, 8, 10

Мыру — № 75, 94, 96, 96А, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Мыхайла Грушевського — № 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 88а, 89, 90, 90д, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120А, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 180А

Национальнои Гвардии — № 23, 25, 27, 29, 31, 33а, 46, 47, 48, 49, 51

Нижынська — № 1, 1б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17Б, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29

Нижынськый — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Олександра Коныського — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 32А

Олександра Лазаревського — № 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 36а, 36Б, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53

Олексия Сенюка — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22а, 23, 25, 34, 36, 36а, 38, 40

Опанаса Шафонського — № 1, 4, 6, 8, 10, 12

Освиты — № 77, 79, 81, 83, 88

Паркова — № 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7Д, 7/229, 9, 11

Пивнична — № 34а, 34б, 34в, 36, 36а, 38, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45В, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 57, 59

Полуботка — № 97, 99, 101, 103, 107а, 107б, 107в

Прылуцька — № 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42

Репина — № 2, 3, 4, 4б, 4в, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 42

Седнивська — № 5, 23, 25/63

Сиверська — № 6, 10, 12, 16, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36

Сосныцька — № 41, 43, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61Д, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72

Сосныцькый — № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19

Соснова — № 57, 59, 82

Тролейбусна — № 21

Тролейбусный — № 2, 2а, 4, 6, 8

Урожайна — № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27а, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43

Швейцаривка — № 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 17, 17а

Шевченка — № 125, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133, 135, 135а, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151В, 153, 155, 200, 202, 226А

Шевчука — № 4

Шырока — № 16

Шырокый — № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Шрага И. — № 8а

Яблунева — № 1, 1А, 2, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8а.

