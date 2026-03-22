В Черновцах ожидается подорожание проезда, поэтому местным жителям следует готовиться к большим затратам на транспорт.

Подорожание проезда в Черновцах планируют ввести на время, сообщает Politeka.

Городские власти рассматривают возможность временно увеличить тариф на перевозку пассажиров в автобусах. Подорожание проезда в Черновцах планируется ввести с 16 марта 2026 года.

Соответствующие изменения предусмотрены в проекте решения исполнительного комитета Черновицкого городского совета, где речь идет о временной корректировке стоимости поездок в городском автомобильном транспорте.

Согласно документу, предлагается на определенный период установить новую цену на перевозку пассажиров в пределах Черновицкого городского территориального общества.

Речь идет об автобусах, работающих в обычном режиме, в режиме маршрутного такси, а также транспорте, осуществляющем перевозку в экспрессном режиме движения.

Предполагается, что тариф будет составлять 17 грн. за одну поездку. В проекте уточняется, что новая стоимость будет действовать не постоянно. Речь идет о временном установлении тарифа на период с 16.03.2026 г. по 15.04.2026 г.

Таким образом, городские власти планируют урегулировать вопросы перевозок в сложных экономических условиях и одновременно получить актуальные расчеты от перевозчиков.

Вместе с тем, подорожание проезда в Черновцах не все равно повлияет на всех пассажиров. Для учащихся общеобразовательных школ предусмотрена льготная стоимость поездки.

Именно эти документы будут впоследствии рассматриваться для возможного утверждения будущей стоимости проезда. В городском совете объясняют, что инициатива пересмотра тарифа появилась после обращения перевозчиков.

Они сообщили о резком росте расходов, связанных с повышением стоимости бензина и дизельного топлива. Именно поэтому перевозчики попросили городские власти рассмотреть возможность повышения цены на перевозку пассажиров.

Последние новости Украины:

