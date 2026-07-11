Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляют сразу несколько благотворительных организаций.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области можно получить через сеть фондов и волонтерских инициатив, работающих в регионе, сообщает Politeka.

Объем и формат поддержки могут разниться, поэтому перед обращением советуют уточнять детали непосредственно у представителей организаций.

В частности, благотворительная организация "Каритас - Львов УГКЦ" оказывает поддержку внутренне перемещенным лицам. Здесь можно получить гуманитарную помощь, в том числе бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области.

Все детали по наличию и условиям выдачи нужно уточнять по телефону +380673414688.

Еще одно направление помощи обеспечивает благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов". В этой организации поддержка доступна широкому кругу людей, от переселенцев до пенсионеров, детей, женщин, малообеспеченных и многодетных семей.

Узнать актуальные возможности получения бесплатных продуктов или другой помощи для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области можно по телефонам +380965097557 и +380322767637.

Также в регионе работает Центр волонтерства "Корпорация добрых дел". Здесь помогают людям, действительно нуждающимся в поддержке, в частности обеспечивают гуманитарными наборами.

Кроме того, помощь оказывает благотворительный фонд «Анны-Марии», который поддерживает малообеспеченные и многодетные семьи, детей и внутренне перемещенных лиц.

Здесь также отмечают, что перед обращением лучше уточнить все детали по телефону +380989159140 или через официальные страницы в сети.

Следует понимать, что поддержка во всех фондах оказывается в зависимости от гуманитарных ресурсов. Часто объемы пособия ограничены, а графики выдач могут изменяться.

Источник: UkrainianCity

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