Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надають одразу кілька благодійних організацій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області можна отримати через мережу фондів і волонтерських ініціатив, які працюють у регіоні, повідомляє Politeka.

Обсяг і формат підтримки можуть відрізнятися, тому перед зверненням радять уточнювати деталі безпосередньо у представників організацій.

Зокрема, благодійна організація «Карітас – Львів УГКЦ» надає підтримку внутрішньо переміщеним особам. Тут можна отримати гуманітарну допомогу, зокрема безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області.

Усі деталі щодо наявності та умов видачі потрібно уточнювати за телефоном +380673414688.

Ще один напрям допомоги забезпечує благодійний фонд «Карітас УГКЦ Львів». У цій організації підтримка доступна для широкого кола людей, від переселенців до пенсіонерів, дітей, жінок, малозабезпечених і багатодітних родин.

Дізнатися про актуальні можливості отримання безкоштовних продуктів або іншої допомоги для ВПО та пенсіонерів у Львівській обласьі можна за телефонами +380965097557 та +380322767637.

Також у регіоні працює Центр волонтерства «Корпорація добрих справ». Тут допомагають людям, які дійсно потребують підтримки, зокрема забезпечують гуманітарними наборами.

Окрім цього, допомогу надає благодійний фонд «Анни-Марії», який підтримує малозабезпечені та багатодітні родини, дітей і внутрішньо переміщених осіб.

Тут також наголошують, що перед зверненням краще уточнити всі деталі за телефоном +380989159140 або через офіційні сторінки в мережі.

Варто розуміти, що підтримка в усіх фондах надається залежно від наявності гуманітарних ресурсів. Часто обсяги допомоги обмежені, а графіки видач можуть змінюватися.

Джерело: UkrainianCity

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