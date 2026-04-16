Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляют благотворительные организации и фонды.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области обеспечивают через сеть благотворительных фондов, работающих с социально уязвимыми группами населения, сообщает Politeka.

Во Львовской области действует несколько организаций, которые иногда оказывают помощь не только бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров, но и консультациями и другими видами поддержки.

В частности, помощь оказывает БУ БФ "Каритас – Львов УГКЦ". В фонде отмечают, что поддержка направлена ​​прежде всего на переселенцев, а все детали получения помощи советуют уточнять по телефону +380673414688.

Еще один центр поддержки работает в рамках Благотворительного фонда "Каритас УГКЦ Львов", где поддержку могут получить не только переселенцы, но и дети, пожилые люди, женщины, малообеспеченные и многодетные семьи.

Обратиться можно по телефонам +380965097557 или по телефону +380322767637. Именно по таким инициативам реализуются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области.

Отдельно помощь оказывает Центр Волонтерства "Корпорация добрых дел", где подчеркивают, что поддерживают тех, кто действительно в этом нуждается.

Здесь работают с разными категориями населения, среди которых дети, пожилые люди, женщины, внутренне перемещенные лица и малообеспеченные семьи.

Для получения консультаций рекомендуют предварительно связаться по телефону +380502596970 или +380630718146.

Также поддержку оказывает Благотворительный Фонд Анны-Марии, который работает с малообеспеченными и многодетными семьями, детьми и переселенцами.

Представители фонда советуют обращаться по телефону +380989159140, чтобы уточнить детали получения пособия.

