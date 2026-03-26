Ограничения движения транспорта в Киеве будут применяться с учетом этапности выполнения работ.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут введены на нескольких ключевых участках из-за ремонтных работ, которые продлятся с 26 марта по 1 апреля, передает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет официальный портал Киева.

В Киеве коммунальные службы приступят к обновлению покрытия на мостах, путепроводах и улицах. По информации городской администрации со ссылкой на корпорацию «Киевавтодор», проезд будет перекрываться частично и поэтапно.

26 марта работы запланированы на Северном мосту и путепроводе на Приднепровском шоссе через железнодорожные пути.

27 марта ремонт продолжится на Северном мосту, а также на путепроводе на пересечении Приднепровского шоссе и улицы Стройиндустрии.

28 марта ограничения будут действовать сразу на нескольких объектах: Северном мосту, путепроводе через пути на улице Николая Василенко и мосту через реку Лыбидь на Столичном шоссе.

29 марта работы продлятся на Северном мосту и переправе через Лыбидь. В то же время, с этого дня и до 1 апреля дорожники будут ремонтировать покрытие на улице Лукьяновской в ​​обоих направлениях.

В КГГА уточняют, что ограничения движения транспорта в Киеве будут применяться с учетом этапности выполнения работ, чтобы минимизировать неудобства водителям. В случае неблагоприятных погодных условий сроки могут быть корректированы.

Кроме того, в Киевской области также сообщалось о подорожании проезда.

После подорожания проезда в Киевские области, обычный билет будет стоить 200 гривен, а для студентов и школьников с действительным студенческим или ученическим билетом – 190 гривен.

Такое решение стало логичным продолжением тенденции повышения цен на транспорт в регионе, поскольку последний раз тариф на этом маршруте менялся 11 февраля прошлого года.

