Обмеження руху транспорту в Києві запровадять на кількох ключових ділянках через ремонтні роботи, які триватимуть із 26 березня до 1 квітня, передає Politeka.net.

Інформацію про це надає офіційний портал Києва.

У Києві комунальні служби розпочнуть оновлення покриття на мостах, шляхопроводах і вулицях. За інформацією міської адміністрації з посиланням на корпорацію «Київавтодор», проїзд перекриватимуть частково та поетапно.

26 березня роботи заплановані на Північному мосту та шляхопроводі на Наддніпрянському шосе через залізничні колії.

27 березня ремонт продовжиться на Північному мосту, а також на шляхопроводі на перетині Наддніпрянського шосе та вулиці Будіндустрії.

28 березня обмеження діятимуть одразу на кількох об’єктах: Північному мосту, шляхопроводі через колії на вулиці Миколи Василенка та мосту через річку Либідь на Столичному шосе.

29 березня роботи триватимуть на Північному мосту та переправі через Либідь. Водночас із цього дня і до 1 квітня дорожники ремонтуватимуть покриття на вулиці Лук’янівській в обох напрямках.

У КМДА уточнюють, що обмеження руху транспорту в Києві застосовуватимуть із урахуванням етапності виконання робіт, щоб мінімізувати незручності для водіїв. У разі несприятливих погодних умов строки можуть коригувати.

Крім того, в Київській області також повідомляли про подорожчання проїзду.

Після подорожчання проїзду в Київські йобласті, звичайний квиток коштуватиме 200 гривень, а для студентів і школярів із дійсним студентським або учнівським квитком – 190 гривень.

Таке рішення стало логічним продовженням тенденції до підвищення цін на транспорт у регіоні, оскільки останній раз тариф на цьому маршруті змінювався 11 лютого минулого року.

